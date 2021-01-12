ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Камчаткой взорвался метеорит

09:32
  • вторник
  • 12 января 2021

Эксперты вычислили его приблизительный размер и мощность взрыва

Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

По его словам, исследователи начали поиск сигнала вхождения метеорита в атмосферу после того, как к ним попало видео, снятое очевидцами и активно распространившееся в Сети. На ролике виден полет метеорита и его последующий взрыв.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - рассказал Чебров.

Он добавил, что диаметр объекта, предположительно, не превышал 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
След от метеорита
След от метеорита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.