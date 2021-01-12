Над Камчаткой взорвался метеорит

Эксперты вычислили его приблизительный размер и мощность взрыва

Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

По его словам, исследователи начали поиск сигнала вхождения метеорита в атмосферу после того, как к ним попало видео, снятое очевидцами и активно распространившееся в Сети. На ролике виден полет метеорита и его последующий взрыв.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - рассказал Чебров.

Он добавил, что диаметр объекта, предположительно, не превышал 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"