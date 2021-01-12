Ученые выявили и описали случай мутации коронавируса в России

Речь идет об уникальном случае 47-летней пациентки

Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой нашли 18 новых мутаций коронавируса. Работа размещена на портале Virological.org.

Как сказано в материалах, мутации выявили у 47-летней женщины с диагнозом "неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B" (злокачественное новообразование). COVID-19 она заразилась в апреле, затем многократно тестировалась. Результаты были положительными вплоть до 9 сентября.

В ходе исследования выяснилось, что вирус в организме женщины приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка (такие же были найдены недавно у датских норок).

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России уже, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, который пока не обнаружен. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного из прибывших в Россию из Великобритании пассажиров выявили новый вид коронавирусной инфекции. Разработанные в России вакцины, подчеркнула глава ведомства, защищают от британского штамма, что подтверждается данными ПЦР-систем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"