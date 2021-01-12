Российские военные провели патрулирование на северо-востоке Сирии

На бронетранспортерах и автомобилях "Рысь" они объехали несколько населенных пунктов

Российские военные провели патрулирование в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Колонна прошла более 100 километров от крупного города Камышлы до турецкой границы по стратегически важной магистрали М-4.

В марше приняли участие более 30 военнослужащих, передает "ТВ Центр". На бронетранспортерах и автомобилях "Рысь" они объехали несколько населенных пунктов, чтобы не допустить провокаций со стороны террористов.

Перед выездом наземной техники воздушную разведку провели вертолеты Ми-8 и Ми-35, они прикрывали колонну во время движения. Патрулирование прошло без происшествий. В каждом селе на встречу российским военным выходили местные жители.

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