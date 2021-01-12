ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Добро пожаловать в Brexit": у британца отобрали бутерброды при въезде в Нидерланды

10:47
  • вторник
  • 12 января 2021

Великобритания больше не является частью ЕС

На таможне в Нидерландах у прибывших из Великобритании водителей отобрали бутерброды с ветчиной. Изъятие продуктов таможенники объяснили новыми правилами, вступившими в силу после выхода страны из Евросоюза.

Сбежавший из карантина Джонсон раскритиковал англичан за нарушение локдауна
Отец Бориса Джонсона решил стать гражданином Франции после Brexit

Согласно изменениям, жители Соединенного Королевства больше не могут провозить в страны ЕС "мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное".

Новые правила сказались на одном из водителей, у которого при пересечении границы были при себе бутерброды с ветчиной. Мужчина предложил таможенникам оставить ему хотя бы хлеб, однако и этого ему не оставили, передает Guardian.

"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - заявил водителю один из сотрудников таможенной службы.

31 декабря 2020 года закончился переходный период по Brexit между Великобританией и Евросоюзом. При этом в силу вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция в Нидерландах
Полиция в Нидерландах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.