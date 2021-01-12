"Добро пожаловать в Brexit": у британца отобрали бутерброды при въезде в Нидерланды

Великобритания больше не является частью ЕС

На таможне в Нидерландах у прибывших из Великобритании водителей отобрали бутерброды с ветчиной. Изъятие продуктов таможенники объяснили новыми правилами, вступившими в силу после выхода страны из Евросоюза.

Согласно изменениям, жители Соединенного Королевства больше не могут провозить в страны ЕС "мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное".

Новые правила сказались на одном из водителей, у которого при пересечении границы были при себе бутерброды с ветчиной. Мужчина предложил таможенникам оставить ему хотя бы хлеб, однако и этого ему не оставили, передает Guardian.

"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - заявил водителю один из сотрудников таможенной службы.

31 декабря 2020 года закончился переходный период по Brexit между Великобританией и Евросоюзом. При этом в силу вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.

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