Мексика готова купить 24 миллиона доз "Спутника V"

Предварительные договоренности уже достигнуты

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что его страна рассматривает возможность приобретения 24 миллионов доз российской вакцины от коронавирсной инфекции "Спутник V".

"Мы думаем, что могли бы использовать до 24 миллионов доз этой вакцины для 12 миллионов человек", - приводит "Интерфакс" слова министра, сказанные в ходе пресс-конференции.

Лопес-Гатель добавил, что предварительная договоренность с российскими представителями уже достигнута.

Ранее сообщалось, что российской вакциной "Спутник V" уже привились более полутора миллионов человек. Препарат зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире и Боливии. Поставки обеспечивают в том числе Индия, Китай и Южная Корея, в скором времени к производству вакцины подключится Бразилия.

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