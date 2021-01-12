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Мексика готова купить 24 миллиона доз "Спутника V"

09:42
  • вторник
  • 12 января 2021

Предварительные договоренности уже достигнуты

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что его страна рассматривает возможность приобретения 24 миллионов доз российской вакцины от коронавирсной инфекции "Спутник V".

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"Мы думаем, что могли бы использовать до 24 миллионов доз этой вакцины для 12 миллионов человек", - приводит "Интерфакс" слова министра, сказанные в ходе пресс-конференции.

Лопес-Гатель добавил, что предварительная договоренность с российскими представителями уже достигнута.

Ранее сообщалось, что российской вакциной "Спутник V" уже привились более полутора миллионов человек. Препарат зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире и Боливии. Поставки обеспечивают в том числе Индия, Китай и Южная Корея, в скором времени к производству вакцины подключится Бразилия.

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