Сергунина: К московской программе Future Tech присоединились 2,5 тыс. молодых специалистов

Проект запущен в октябре 2019 года

Больше 2,5 тысячи человек приняли участие в городской образовательной программе Future Tech. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Цель этой программы - сотрудничество молодых специалистов с субъектами малого и среднего предпринимательства.

"За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тыс. молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем. А для предпринимателей - возможность найти нестандартную идею и заодно присмотреть талантливых сотрудников в свою команду", - рассказала Сергунина.

Проект Future Tech был запущен в октябре 2019 года. Он дает участникам возможность развить предпринимательские навыки, протестировать свою подготовку под руководством опытных наставников, познакомиться с повседневными задачами малых и средних технологических предприятий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"