Вымогатели денег у военнослужащих в Алтайском крае получили сроки

Глава ОПГ отправится в колонию на 12 лет

Суд вынес приговор по делу о вымогательстве денег у контрактников войсковой части вблизи города Алейска Алтайского края, передает РИА "Новости".

Как установило следствие, в период с 2014 по 2015 год 11 мужчин совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений в отношении военнослужащих контрактной службы войсковой части. Они угрожали тем насилием и требовали деньги в сумме от 2500 до 120000 рублей. Если потерпевшие отказывались платить, их похищали, били и угрожали убить.

Руководитель банды получил 12 лет колонии, еще три наиболее активных участника группировки - от 8,5 до 12 лет. Остальным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 6 лет 4 месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"