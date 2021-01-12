Врач рассказал, как привести себя в форму после праздников

Сохранить фигуру помогут разгрузочные дни

После "сытных" новогодних праздников неплохо устроить несколько разгрузочных дней, чтобы привести себя в форму, считает доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Врач посоветовал не объявлять голодовку, а чередовать разгрузочные дни с привычным питанием, чтобы не навредить организму. Питаться нужно так, как "в идеале и должен питаться человек". При таком рационе лишние килограммы будут постепенно уходить, а человек лучше настроится на возвращение в обычный режим с психологической точки зрения.

Что касается разгрузочных дней, то для них лучше продумать особое меню. "Один день мы питаемся как всегда, а на следующий употребляем в пищу только низкокалорийные фрукты или овощи, отварное нежирное мясо, творог, кисломолочные продукты, различные варианты каш", - объяснил Ачкасов. Он добавил, что на весь период восстановления стоит выделить примерно десять дней, три-четыре из которых станут разгрузочными.

Также после праздников не стоит забывать о физических нагрузках. При этом не обязательно заниматься спортом. К примеру, тренировки можно заменить уборкой снега. Специалист добавил, что отличным вариантом могут стать прогулки на лыжах, но, если таковой возможности нет, подойдет и скандинавская ходьба, передает АГН "Москва".

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