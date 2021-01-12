ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказал, как привести себя в форму после праздников

11:13
  • вторник
  • 12 января 2021

Сохранить фигуру помогут разгрузочные дни

После "сытных" новогодних праздников неплохо устроить несколько разгрузочных дней, чтобы привести себя в форму, считает доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
Россиян научили выбирать красную рыбу

Врач посоветовал не объявлять голодовку, а чередовать разгрузочные дни с привычным питанием, чтобы не навредить организму. Питаться нужно так, как "в идеале и должен питаться человек". При таком рационе лишние килограммы будут постепенно уходить, а человек лучше настроится на возвращение в обычный режим с психологической точки зрения.

Что касается разгрузочных дней, то для них лучше продумать особое меню. "Один день мы питаемся как всегда, а на следующий употребляем в пищу только низкокалорийные фрукты или овощи, отварное нежирное мясо, творог, кисломолочные продукты, различные варианты каш", - объяснил Ачкасов. Он добавил, что на весь период восстановления стоит выделить примерно десять дней, три-четыре из которых станут разгрузочными.

Также после праздников не стоит забывать о физических нагрузках. При этом не обязательно заниматься спортом. К примеру, тренировки можно заменить уборкой снега. Специалист добавил, что отличным вариантом могут стать прогулки на лыжах, но, если таковой возможности нет, подойдет и скандинавская ходьба, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодние праздники
Новогодние праздники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.