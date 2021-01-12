Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 февраля

Оперштаб принял такое решение из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года включительно. Об этом во вторник сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - заявили в оперштабе.

22 декабря Россия решила приостановить полеты в Британию после того, как там нашли новый штамм коронавируса. Несмотря на ограничение, в Россию его уже завезли. Новый вид вируса зарегистрирован у россиянина, который вернулся из Британии. Заболевание у него протекает бессимптомно.

Власти подчеркивают, что новый штамм не помешает проведению вакцинации. Разработанные учеными препараты эффективны против него.

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