Коронавирусом в России заболели еще 22934 человека

Выздоровели 24755 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 22934 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3448203.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 5001. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 2731 человек, в Подмосковье - 1083.

Выздоровели за сутки 24755 человек. Скончался – 531 заболевший. За весь период в России от коронавируса скончались 62804 человека. Общее число выздоровевших достигло 2825430.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, В России провели больше 94,2 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки проведено 326 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 618114 человек.

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