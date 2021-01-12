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Защита историка Соколова обжаловала приговор

10:40
  • вторник
  • 12 января 2021

Ранее его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима

Адвокат Олега Соколова рассказал о поданной апелляционной жалобе на приговор историку, передает РИА "Новости".

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"В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание", - сообщил Сергей Лукьянов. Он добавил, что просит смягчить наказание по обеим статьям ("Убийств" и "Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему").

7 ноября 2019 года экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза 24-летнюю Анастасию Ещенко. После убийства историк расчленил тело, чтобы по частям выкинуть его в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция.

Соколов признался в убийстве и рассказал, что они с Ещенко несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с девушкой. 25 декабря 2020-го Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима. Гособвинение настаивало на 15 годах тюрьмы.

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