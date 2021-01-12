Подмосковным студентам продлили удаленку до 6 февраля

Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев

Обучение студентов вузов Подмосковья будет дистанционным до 6 февраля 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает информагентство "Москва".

"С 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации", - сказано в постановлении.

Уточняется, что студенческие проездные карты будут до указанной даты заблокированы.

В конце ноября Воробьев отмечал, что в госпиталях Московской области свободны от 22% до 28% инфекционных коек, а за последние недели из больниц выписывается больше пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, чем поступает в лечебные учреждения. Происходящее губернатор назвал "хорошей динамикой".

В Москве же с 30 декабря для студентов открыта запись на вакцинацию. Прививочные пункты работают в столице ежедневно.

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