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Лариса Картавцева: Вакцинация новых категорий москвичей ускорит всеобщую защиту от инфекции

10:54
  • вторник
  • 12 января 2021

Вакцинация новых категорий москвичей ускорит всеобщую защиту от инфекции

В ближайшее время доступ к прививке от коронавируса получат научные работники и сотрудники гостиниц, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
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"В среду, 13 января 2021 года, откроется запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Теперь прививку могут сделать те, кто занят в сфере научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникации и связи, а также в частных и некоммерческих организациях социального обслуживания населения (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря). Также право на вакцинацию получили те, чья деятельность связана с управлением недвижимым имуществом, операциями с недвижимостью, и сотрудники гостиниц, турагентств и прочих организаций в сфере туризма", - сообщила парламентарий.

Она подчеркнула, что пошаговое расширение доступа к вакцине для разных категорий москвичей в скором времени поможет обеспечить всеобщую защиту от инфекции. Депутат напомнила, что прививка – самый эффективный метод борьбы с коронавирусной инфекцией. Теперь она доступна и для жителей столицы старше 60 лет.

"После вакцинации им будет восстановлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте по "Социальной карте москвича", поскольку исчезнет риск заражения коронавирусной инфекцией. <...> Вакцинация доступна студентам московских вузов и колледжей старше 18 лет (им потребуется предъявить студенческий билет), а также москвичам, занятым в определенных отраслях – торговля, общественный транспорт, образование и медицина, СМИ, учреждения культуры и другие. Полный список категорий, для которых доступна вакцинация, опубликован на официальном портале mos.ru", - отметила Картавцева.

Она добавила, что с 14 января начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100. Прививку могут сделать только те москвичи, которые в последние 30 дней не делали каких-либо других прививок, не болели ОРВИ или гриппом, а также не являются беременными или кормящими грудью. Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки, а повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект. Второй укол делают через две недели, при этом записаться нужно только на первую вакцинацию – на вторую запись будет создана автоматически, и накануне пациент получает СМС с напоминанием даты, времени и адреса поликлиники, куда нужно приехать на вторую вакцинацию.

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