Названа причина смертельного пожара в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Восемь человек, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в Екатеринбурге. В девятиэтажном доме загорелась квартира. Густой чёрный дым за считанные минуты заполонил весь подъезд. Несколько жильцов отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело. Предварительная причина ЧП уже установлена.

Пожар начался около 3 часов ночи. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. Пламя вырывается из окон. Соседи по лестничной клетке выбежали на улицу первыми.

Едкий дым быстро заполнил подъезд, отрезав путь для эвакуации тем, кто жил выше горевшей квартиры. Их пришлось эвакуировать спасателям.

"Оперативно были приняты меры по спасению людей из горящего подъезда. Всего было выведено 90 человек. С помощью специальных устройств было спасено 52 человека, в том числе 9 детей", - сказал замначальника ГУ МЧС по Свердловской области по государственной противопожарной службе Валерий Казаков.

Восемь человек погибли. Среди них - жильцы со второго, пятого и девятого этажей. Перед смертью одна из жительниц дома просила о помощи в Twitter, опубликовала несколько фотографий, сообщила, что она с ребенком не может спуститься. Они отравились угарным газом. Что послужило причиной пожара, выясняют специалисты. Стало известно, что в квартире, где произошло возгорание, жила неблагополучная семья.

"В квартире, где произошел очаг пожара, обнаружены горелки, обнаружены многочисленные окурки, в том числе возле дивана, что, возможно, стало причиной возгорания", - заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные власти уже объявили, что пострадавшим и родным погибших при пожаре окажут помощь. Нуждающихся обеспечат жильем.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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