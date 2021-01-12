Худрук "Геликон-Оперы" предложил открыть в театре пункт вакцинации

По задумке, привиться могут и актеры и зрители

Худрук театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман предложил разместить в здании театра мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в "Геликоне" мобильный пункт вакцинации от СOVID-19", - написал Бертман.

Он подчеркнул, что уже прошел вакцинацию, как и многие его коллеги. По словам Бертмана, "необходимо как можно быстрее использовать результаты ученых для победы" на ковидом. Привиться могли бы и актеры и зрители театра.

Ранее с предложением открыть пункт вакцинации в здании выступил худрук Михайловского театра Владимир Кехман. По его задумке, прививку там могут сделать все желающие.

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