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Разброд и шатания: политический кризис в США усилился перед инаугурацией

11:58
  • вторник
  • 12 января 2021

Демократы не оставляют попыток досрочно отстранить Дональда Трампа от власти

Режим ЧС сегодня объявлен в Вашингтоне. Меры безопасности усилены в связи с предстоящей инаугурацией Джо Байдена. Подготовку к ней спецслужбы начали заранее из-за угрозы новых беспорядков. По данным ФБР, акции протеста с участием вооружённых людей и экстремистов могут прокатиться по всей стране. На этом фоне демократы не оставляют попыток отстранить Дональда Трампа от власти.

Трамп частично признал свою вину в беспорядках
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС

Очередной укол Дональд Трамп получил откуда, наверное, меньше всего ожидал. На сайте Госдепартамента США неожиданно появилось сообщение о том, что полномочия президента истекли 11 января в 19 часов 46 минут 42 секунды. То же касалось и вице-президента Пенса. Провисела фейковая новость недолго, но шума наделать успела. Глава внешнеполитического ведомства пообещал оперативно разобраться и вскоре стало известно, что недовольные Трампом есть и в Госдепе. Страницу с его биографией обновил некий неизвестный сотрудник.

"Его следует отстранить от власти, потому что он опасный человек. Теперь он, как раненый зверь, вероятно, собирается сделать что-то отчаянное в конце своего срока. Так что Пенс должен все взять под свой контроль. А Трамп должен уехать во Флориду, откуда и приехал. Потому что я думаю, что он сумасшедший", - уверен житель Нью-Йорка Джино Мюссо.

А это уже глас народа в Нью-Йорке. И подобные мнения люди высказывают в Вашингтоне, Атланте, Детройте. В основном все ссылаются на события в Капитолии, когда протестующие штурмовали здание Конгресса. Теперь по этому факту началось большое разбирательство. Уже полетели головы. Накануне в отставку подал исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф. Он стал уже третьим членом кабинета Трампа, кто покинул свой пост после 6 января. Двое сотрудников охраны Капитолия отстранены от работы, более десяти попали под расследование. И это только начало.

"У меня пока нет прямых доказательств того, что это было сделано изнутри. Однако мы знаем о двух полицейских. Один из них делал селфи с нападавшими, а другой надел шляпу с надписью "Снова сделаем Америку великой". Сейчас выясняются все детали, после чего мы сможем рассказать обо всем достоверно", - заявил член Палаты представителей от штата Огайо, демократ Тим Райан.

Такая осторожность вполне объяснима. Кадры, как полицейские сами пропускают толпу к Капитолию, уже облетели весь мир. Но что им было делать, когда к зданию двигались вроде бы мирные демонстранты. А как государство защищает самих стражей порядка, они прекрасно усвоили во время погромов, устроенных активистами движения "Жизни черных важны". Ведь тогда в суде не оказался ни один из зачинщиков. Зато теперь против штурмовавших Капитолий возбуждены уже десятки уголовных дел. Но полиции от этого не легче. Более того, например, в штате Орегон уже один из местных депутатов открыл дверь протестующим в правительственное здание. Одним словом - разброд, шатания и двойные стандарты практически во всем.

В преддверии инаугурации Байдена Дональд Трамп ввел в Вашингтоне чрезвычайную ситуацию. В столицу прибудут 15 тысяч сотрудников Нацгвардии, вокруг правительственных зданий ставят ограждения. А заделать окна фанерой спешат не только в Капитолии, но и в парламентах других штатов. Джо Байден тем временем, сделав вторую прививку от коронавируса, заявил, что не боится проведения церемонии на открытом воздухе ни с точки зрения медицинской безопасности, ни общественной. Куда серьезнее его беспокоит другое.

"Можем ли мы потратить полдня на вопрос импичмента, а другую половину - на рассмотрение моих номинаций и их утверждение в Сенате? Пока я не получил ответа парламентариев", - заявил избранный президент США Джо Байден.

В команде Байдена тревожатся: не отвлечет ли обсуждение вопроса импичмента и конгрессменов, и общество от первых назначений и указов, которые собирается сделать новый президент. Но демократическое большинство в Палате представителей ясно дало понять - от своих намерений не отступит. Как только в понедельник республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне, демократы тут же внесли на рассмотрение новый документ - об импичменте президента за подстрекательство к мятежу. Голосование по этому вопросу состоится завтра.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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