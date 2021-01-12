Разброд и шатания: политический кризис в США усилился перед инаугурацией

Демократы не оставляют попыток досрочно отстранить Дональда Трампа от власти

Режим ЧС сегодня объявлен в Вашингтоне. Меры безопасности усилены в связи с предстоящей инаугурацией Джо Байдена. Подготовку к ней спецслужбы начали заранее из-за угрозы новых беспорядков. По данным ФБР, акции протеста с участием вооружённых людей и экстремистов могут прокатиться по всей стране. На этом фоне демократы не оставляют попыток отстранить Дональда Трампа от власти.

Очередной укол Дональд Трамп получил откуда, наверное, меньше всего ожидал. На сайте Госдепартамента США неожиданно появилось сообщение о том, что полномочия президента истекли 11 января в 19 часов 46 минут 42 секунды. То же касалось и вице-президента Пенса. Провисела фейковая новость недолго, но шума наделать успела. Глава внешнеполитического ведомства пообещал оперативно разобраться и вскоре стало известно, что недовольные Трампом есть и в Госдепе. Страницу с его биографией обновил некий неизвестный сотрудник.

"Его следует отстранить от власти, потому что он опасный человек. Теперь он, как раненый зверь, вероятно, собирается сделать что-то отчаянное в конце своего срока. Так что Пенс должен все взять под свой контроль. А Трамп должен уехать во Флориду, откуда и приехал. Потому что я думаю, что он сумасшедший", - уверен житель Нью-Йорка Джино Мюссо.

А это уже глас народа в Нью-Йорке. И подобные мнения люди высказывают в Вашингтоне, Атланте, Детройте. В основном все ссылаются на события в Капитолии, когда протестующие штурмовали здание Конгресса. Теперь по этому факту началось большое разбирательство. Уже полетели головы. Накануне в отставку подал исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф. Он стал уже третьим членом кабинета Трампа, кто покинул свой пост после 6 января. Двое сотрудников охраны Капитолия отстранены от работы, более десяти попали под расследование. И это только начало.

"У меня пока нет прямых доказательств того, что это было сделано изнутри. Однако мы знаем о двух полицейских. Один из них делал селфи с нападавшими, а другой надел шляпу с надписью "Снова сделаем Америку великой". Сейчас выясняются все детали, после чего мы сможем рассказать обо всем достоверно", - заявил член Палаты представителей от штата Огайо, демократ Тим Райан.

Такая осторожность вполне объяснима. Кадры, как полицейские сами пропускают толпу к Капитолию, уже облетели весь мир. Но что им было делать, когда к зданию двигались вроде бы мирные демонстранты. А как государство защищает самих стражей порядка, они прекрасно усвоили во время погромов, устроенных активистами движения "Жизни черных важны". Ведь тогда в суде не оказался ни один из зачинщиков. Зато теперь против штурмовавших Капитолий возбуждены уже десятки уголовных дел. Но полиции от этого не легче. Более того, например, в штате Орегон уже один из местных депутатов открыл дверь протестующим в правительственное здание. Одним словом - разброд, шатания и двойные стандарты практически во всем.

В преддверии инаугурации Байдена Дональд Трамп ввел в Вашингтоне чрезвычайную ситуацию. В столицу прибудут 15 тысяч сотрудников Нацгвардии, вокруг правительственных зданий ставят ограждения. А заделать окна фанерой спешат не только в Капитолии, но и в парламентах других штатов. Джо Байден тем временем, сделав вторую прививку от коронавируса, заявил, что не боится проведения церемонии на открытом воздухе ни с точки зрения медицинской безопасности, ни общественной. Куда серьезнее его беспокоит другое.

"Можем ли мы потратить полдня на вопрос импичмента, а другую половину - на рассмотрение моих номинаций и их утверждение в Сенате? Пока я не получил ответа парламентариев", - заявил избранный президент США Джо Байден.

В команде Байдена тревожатся: не отвлечет ли обсуждение вопроса импичмента и конгрессменов, и общество от первых назначений и указов, которые собирается сделать новый президент. Но демократическое большинство в Палате представителей ясно дало понять - от своих намерений не отступит. Как только в понедельник республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне, демократы тут же внесли на рассмотрение новый документ - об импичменте президента за подстрекательство к мятежу. Голосование по этому вопросу состоится завтра.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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