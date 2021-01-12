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В российских регионах открывают дополнительные пункты вакцинации

11:50
  • вторник
  • 12 января 2021

В Приморье их станет в два раза больше, а в Москве число кабинетов увеличится до 100

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 22 тысячи 934 новых случая коронавируса. Выздоровели 24 тысячи 755 человек.

В Подмосковье дистанционное обучение в университетах продлили до 6 февраля, передает "ТВ Центр". До этого времени проездные студентов будут заблокированы, как и социальные карты жителей региона старше 65 лет.

По всей стране продолжается вакцинация. В Центральном военном округе первую инъекцию "Спутника V" уже получили более десяти тысяч солдат и офицеров. Это медики, командный состав и те, кто сейчас на боевом дежурстве.

В регионах разворачивают дополнительные прививочные пункты. В ближайшие дни в Приморье их станет в два раза больше. В Москве число таких кабинетов увеличится до ста.

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