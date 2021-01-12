Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 3-летней Ники Ширяевой

У девочки врожденная патология - микротия правого уха

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ники Ширяевой. У девочки врожденная патология - микротия правого уха. Это редкая аномалия, которая со временем может привести к полной глухоте и отставанию в развитии. В американской клинике Global Hearing с подобными диагнозами работают свыше 10 лет. Благодаря уникальной технике и искусственному материалу, за одну операцию врачи воссоздадут недостающее ухо и сделают слуховой проход. По оценкам специалистов, шансы на успешное лечение Ники - 9 из 10. Чтобы для девочки мир не замолчал навсегда, необходимо почти 4 миллиона рублей. У родителей Ники таких денег нет. Помочь может каждый.

Ширяева Ника, 3 года, сумма 3 997 121 рубль. Чтобы помочь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Уютно устроившись рядом с мамой, Ника Ширяева слушает любимые сказки. Она увлечена сюжетом, потому постоянно перебивает, переспрашивает, просит прочесть заново и громче. Мама не возражает.

В этом доме отчетливо произносить слова, впрочем, как и громко говорить, привыкли. Тихую речь девочка не слышит и не понимает. Ника родилась с одним ушком. Справа – только его видимость. Нет ни ушной раковины, ни слухового прохода. Об этой аномалии мама Ники узнала только в роддоме, когда врачи во время осмотра новорожденной начали активно переговариваться. Ирине эти минуты показались вечностью.

"Поднесли, показали, говорят: "У вашего ребёночка нет ушка". И все. Мне кажется, я никогда столько не плакала. Я вообще не ожидала такого", - вспоминает мама Ники Ирина Ширяева.

Микротия и атрезия правого уха - диагноз, который поставили специалисты. Простыми словами - слуховой проход отсутствует, закрыт костями черепа. Наружное ухо сильно деформировано.

"Помню, прижала ее к груди, и говорю: "Моя маленькая девочка, у нас обязательно все будет хорошо", - сказала мама Ники.

Из-за неполноценного ушка нельзя надеть слуховой аппарат и очки. Шумы и звуки Ника воспринимает искаженно. Чтобы вовремя отреагировать на опасность, например, на подъезжающую машину, на улице ходят только за руку.

Правое ухо не слышит вовсе. Левое работает за двоих. За двоих и болеет. Из-за постоянных отитов Ника теряет слух.

Если ничего не предпринимать, Ника вообще может перестать слышать. А значит, перестанет и говорить. Операция необходима.

"Если не сделать операцию, то могут начаться отклонения в развитии, начаться внешние дефекты на лице", - сказала двоюродная сестра Ники Дарья Новрузова.

В американской клинике обещают спасти Нику от вечной тишины. За одну операцию врачи создадут ушную раковину по уникальной технологии и сделают слуховой проход. Заключение специалистов подарило надежду.

"Наши шансы оценили в 8-9 баллов из возможных 10 баллов на восстановление слуха. То есть у нас очень большой шанс полностью восстановить слух", - говорит мама Ники.

Эту возможность оценили в серьёзную сумму. Семье, которая несколько лет копит средства, удалось внести лишь предоплату. Нике уже назначили дату операции. Необходима оставшаяся сумма – это 3 миллиона 997 тысяч 121 рубль. Почти 4 миллиона рублей. Для родителей девочки - это огромные деньги. С просьбой о помощи они решили обратиться к добрым людям.

"Мы, как, наверное, любой родитель, желающий своему ребенку всего самого лучшего, просто не можем упустить один-единственный шанс", - сказала Ирина Ширяева.

Активная, любознательная Ника о своем недуге и не подозревает. Просит красивые серёжки и хочет отрастить косу, как у царевны в сказке. Все вместе мы можем претворить детскую мечту в жизнь.

Чтобы Ника смогла начать лечение, ваша помощь ей нужна прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709,

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ники Ширяевой, программа 1133

Анастасия Мартынова, Александр Медведев, Дмитрий Андрианов и Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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