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Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства

11:13
  • вторник
  • 12 января 2021

Созданы семь новых департментов

В структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов. Соответствующие изменения утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА "Новости".

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Созданы будут департаменты промышленности, социального развития, регионального развития, энергетики, строительства, транспорта и здравоохранения. Кроме того, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.

Также реформа предполагает сокращение штата центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов - на 10%. В целом сокращены будут более 32 тысяч должностей. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.

В конце декабря президент Владимир Путин оценил работу правительства в 2020 году. По словам главы государства, год был пройден достойно - "не было никакой растерянности, никто руки не опустил". При этом Путин подчеркнул, что в 2021-м необходимо добиваться видимых изменений в жизни людей и не списывать ошибки и сбои на трудности периода пандемии.

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