При заезде в гостиницы Подмосковья больше не потребуется тест на COVID-19

Соответствующее решение принял глава региона

Со среды, 13 января, при заезде в гостиницы Подмосковья больше не нужно будет предъявлять тест на коронавирус, сказано в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

"С 13.01.2021 перестают действовать: заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня заезда, либо методом ИФА - полученных не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня заезда", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что термометрия при заезде и входе в гостиницу, а также в барах и ресторанах гостиниц остается обязательной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил дистанционное обучение студентов вузов Подмосковья до 6 февраля 2021 года.

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