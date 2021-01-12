Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье снят

Также отменена удаленка для учащихся колледжей

С 13 января на территории Подмосковья снимается рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА "Новости".

Кроме того, согласно тексту постановления, для заселения в подмосковные гостиницы больше не нужно будет предоставлять тест на COVID-19 (термометрия по-прежнему обязательна). Студенты вузов остаются на удаленке до 6 февраля, для колледжей дистанционный формат учебы отменили.

Всего с начала пандемии в Подмосковье выявили более 170 тысяч случаев коронавируса, свыше 129 тысяч человек поправились, три тысячи скончались. За прошедшие сутки обнаружено еще 1083 случая заражения.

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