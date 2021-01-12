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Эксперты назвали самые дорогие туры по России за прошлый год

11:49
  • вторник
  • 12 января 2021

Возглавил рейтинг Сахалин

В 2020 году самым дорогим туром в пределах России оказалась поездка на Сахалин стоимостью 10 114 000 рублей. Приобрела тур семья из семи человек, сообщили в АТОР.

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Уточняется, что тур включал в себя морские экскурсии, проживание в нескольких отелях, а также катание на яхте. В режим питания входила местная кухня и свежие морепродукты.

На втором месте расположилась поездка трех туристов из Хабаровска в Сочи в августе на десять дней за 6 603 000 рублей. В путевку входило проживание и индивидуальный трансфер (размещение в двухкомнатном номере "люкс" с завтракам).

Третье и четвертое места - тоже за Сочи. Это тур за 3 500 000 рублей для бабушки с двумя внуками и за 2 671 821 рублей для двух туристов, взявших себе 21 день отпуска. Замкнула пятерку 12-дневная поездка на одного в Арктику с экспедицией на атомном ледоколе "50 лет Победы". За нее пришлось заплатить 2 400 417 рублей.

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