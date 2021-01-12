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Роза Сябитова назвала свадьбу Бузовой и Манукяна незаконной

11:58
  • вторник
  • 12 января 2021

Влюбленные провели церемонию на Мальдивах

Брак Ольги Бузовой и Давида Манукяна недействителен на территории России, заявила телеведущая Роза Сябитова. По словам свахи, это лишь игра на публику.
Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах

Ранее певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян провели свадебную церемонию на Мальдивах. Влюбленные в белых нарядах пригласили священника и устроили собственную свадьбу на экзотических островах, вместо московского ЗАГСа.

Сябитова подчеркнула, что без штампа в паспорте Бузову и Манукяна нельзя считать супругами, а их брак является фиктивным, передает iReactor.

"Ситуация из разряда "сахар сладкий, соль соленая, а зимой идет снег". Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной — это нелепо", - считает сваха.

По ее словам, после возвращения в Россию влюбленные должны узаконить свои отношения в ЗАГСе, чтобы соблюсти установленные российским законом порядки.

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