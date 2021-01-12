По делу о гибели людей из-за лавины под Норильском задержан диспетчер

Инцидент произошел в ночь на 9 января

В рамках уголовного дела по факту гибели трех человек в результате схода лавины на турбазе под Норильском задержан оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы города, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

"В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек в результате схода лавины по подозрению в халатности задержан оперативный дежурный диспетчерской службы администрации города Норильска", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 9 января, под снегом оказались туристические домики. Три человека погибли - в том числе полуторагодовалый ребенок. Из-под завалов удалось достать подростка, он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В нескольких подразделениях администрации Норильска прошли обыски, были изъяты документы. Следователи уже допросили 30 свидетелей и очевидцев произошедшего.

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