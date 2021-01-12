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Раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон

12:48
  • вторник
  • 12 января 2021

Герцогиня сохранила фигуру даже на карантине

Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон даже после рождения троих детей и во время карантина удается сохранять стройную фигуру. Британская журналистка Роберто Фиорито рассказала, к каким ухищрениям герцогиня Кембриджская прибегает, чтобы всегда оставаться в отличной форме.
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Фиорито отметила, что Кейт Миддлтон увлекается спортом и любит бегать на территории семейного дома Анмер Холл в Норфолке. Также она часто плавает в бассейне и играет в теннис на корте, расположенном на территории поместья.

Помимо этого, герцогиня ежедневно тренируется и стоит в планке. Стандартная программа предполагает минимум 10 подходов по 45 секунд.

"Кейт очень "любит соревноваться". Она участвует в каждом спортивном мероприятии, соревнуясь даже против своего мужа Уильяма. Они очень азартные", - заявила журналистка.

Она добавила, что Миддлтон увлекается катанием на лыжах и велосипеде, а также греблей, передает Harper's Bazaar.

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Кейт Миддлтон
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