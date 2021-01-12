Регионам выделили более 10 млрд рублей на лекарства от болезней сердца

Соответствующая программа продлена до 2023 года

В этом году регионам страны из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей для обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме.", - уточнил глава ведомства, добавив при этом, что решением правительства данная программа была продлена до 2023 года.

Она предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23-х международных непатентованных наименований. В категорию таких пациентов попадают перенесшие, в частности, острое нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, аортокоронарное шунтирование и катетерную абляцию.

В самом начале года Мурашко сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 800 тысяч россиян. В регионы при этом доставили более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал укол, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

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