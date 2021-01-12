ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Регионам выделили более 10 млрд рублей на лекарства от болезней сердца

12:34
  • вторник
  • 12 января 2021

Соответствующая программа продлена до 2023 года

В этом году регионам страны из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей для обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в период праздников
Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 "Спутник Лайт"

"Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме.", - уточнил глава ведомства, добавив при этом, что решением правительства данная программа была продлена до 2023 года.

Она предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23-х международных непатентованных наименований. В категорию таких пациентов попадают перенесшие, в частности, острое нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, аортокоронарное шунтирование и катетерную абляцию.

В самом начале года Мурашко сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 800 тысяч россиян. В регионы при этом доставили более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал укол, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионер получает лекарства
Пенсионер получает лекарства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.