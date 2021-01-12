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Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

13:00
  • вторник
  • 12 января 2021

Участок "Атырау-Самара" на некоторое время останавливался из-за морозов

Ранее приостановленная транспортировка нефти на участке "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" возобновлена, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "КазТрансОйл".

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Там добавили, что нефть транспортируется "в заданных технологических режимах", а ограничений по приему нефти от грузоотправителей не было.

Из-за сильных холодов 10 января и 11 января участок был остановлен. Сильные морозы вызвали проблемы с обеспечением электроэнергией двух областей на западе Казахстана - в том числе нефтеперекачивающей станции.

Общая протяженность магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" составляет 1380 километров, на территории Казахстана - 1235,7 километра. Он проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

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