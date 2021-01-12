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Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России

13:22
  • вторник
  • 12 января 2021

Прошлым летом Владимир Путин подписал пакет законов о системе преференций в Арктике

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока предложило включить в российскую Арктическую зону территории Архангельской области, Красноярского края, Карелии и Коми, передает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

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В тексте сказано, что в границы Арктической зоны хотят добавить, в частности, Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район Республики Карелии, а также городские округа Инта и Усинск.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о системе преференций в Арктике. По итогам АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной - ее площадь составляет почти пять миллионов квадратных метров. При этом для резидентов Арктической зоны предусмотрены возмещение части расходов по уплате страховых взносов, налоговые послабления и налоговый вычет из НДПИ.

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