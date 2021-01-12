Худрук "Геликон-оперы" предложил разместить в театре мобильный пункт вакцинации

Театр станет безопаснее и ближе к зрителю

В здании театра "Геликон-опера" в Москве может появиться мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Прививаться там смогут не только актеры, но зрители, сообщил руководитель театра Дмитрий Бертман.

Ранее с идеей открыть мобильный пункт вакцинации выступил Михайловский театр в Санкт-Петербурге. По словам Бертмана, "Геликон-опера" готов поддержать инициативу и обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы.

"Мы живем в такое время, что нам приходится брать ответственность не только за себя, но и за других, а мы, работники театральной сферы, находимся в особенно уязвимой ситуации, потому что мы лишены самого главного – общения со зрителями, которые не могут приходить в полном объеме в театр. Мы живём в мучениях от новостей, переживаем о здоровье наших близких, друзей, которые болели и болеют, мы скорбим об ушедших в борьбе с этой коварной заразой. Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты учёных для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов", - написал Дмитрий Бертман.

Сам он ранее уже сделал прививку от коронавируса. Кроме того, от инфекции привилась пожилая мама Бертмана.

По его задумке, мобильный пункт вакцинации в здании "Геликон-опера" сможет работать не только в вечернее время, но и днем, чтобы сделать прививку могли все москвичи. Это поможет театру стать "безопаснее и ближе к зрителю".

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