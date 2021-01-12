ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Худрук "Геликон-оперы" предложил разместить в театре мобильный пункт вакцинации

13:28
  • вторник
  • 12 января 2021

Театр станет безопаснее и ближе к зрителю

В здании театра "Геликон-опера" в Москве может появиться мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Прививаться там смогут не только актеры, но зрители, сообщил руководитель театра Дмитрий Бертман.

Ранее с идеей открыть мобильный пункт вакцинации выступил Михайловский театр в Санкт-Петербурге. По словам Бертмана, "Геликон-опера" готов поддержать инициативу и обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы.

"Мы живем в такое время, что нам приходится брать ответственность не только за себя, но и за других, а мы, работники театральной сферы, находимся в особенно уязвимой ситуации, потому что мы лишены самого главного – общения со зрителями, которые не могут приходить в полном объеме в театр. Мы живём в мучениях от новостей, переживаем о здоровье наших близких, друзей, которые болели и болеют, мы скорбим об ушедших в борьбе с этой коварной заразой. Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты учёных для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов", - написал Дмитрий Бертман.

Сам он ранее уже сделал прививку от коронавируса. Кроме того, от инфекции привилась пожилая мама Бертмана.

По его задумке, мобильный пункт вакцинации в здании "Геликон-опера" сможет работать не только в вечернее время, но и днем, чтобы сделать прививку могли все москвичи. Это поможет театру стать "безопаснее и ближе к зрителю".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Худрук Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман
Худрук Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.