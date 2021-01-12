Ракова: почти половина сделавших прививку от COVID-19 - горожане старше 60 лет

Власти Москвы поблагодарили их за ответственное отношение к своему здоровью

В Москве среди привитых от коронавируса почти половина (42%) – это пожилые люди. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких", – цитирует Ракову столичный оперативный штаб.

Она отметила, что люди старше 60 лет - основная группа риска, и именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме.

Пожилые москвичи получили разрешение сделать прививку для профилактики новой коронавирусной инфекции 28 декабря.

Ранее сообщалось, что в столице за стуки выздоровело ещё 6778 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 708 568.

Подтвержден 5001 новый случай заражения, госпитализировано 1 711 человек, скончались 72 пациента.

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