Мишустин потребовал следить за ситуацией с COVID-19 после праздников

Власти не должны допустить подъема заболеваемости

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 22934 новых случая. Выздоровели 24755 человек. По всей стране продолжается вакцинация. В регионах разворачивают дополнительные прививочные пункты.

Эта фотография (см. видео) сделана самими врачами. И вроде ничего особенного – обычное кесарево сечение. Вот только проводят операцию на 32 неделе беременности мамы - женщина больна коронавирусом, поражение легких почти 100 процентов.

Недоношенную девочку с инфицированной мамой, конечно, разлучили. Пока малышку выхаживали в одном отделении, в другом – от коронавируса лечили Оксану.

"Когда мы консультировались с докторами в городе, нам говорили, что, скорее всего, не удастся ничего сделать, потому что на таких показателях люди не выживают", - говорит заведующая отделением анестезиологии и реанимации №2 ИГПЦ Галина Шкандрий.

Но врачам удалось совершить чудо. Спустя почти 2 месяца борьбы за жизнь Оксана снова может дышать сама, а не с помощью аппарата ИВЛ.

Как страшно пациенту в момент подключения к ИВЛ, видно на кадрах из Махачкалы Они сняты в красной зоне ковидного госпиталя. Над больным склонились сразу несколько медиков – каждая минута на счету. Ведь это - крайняя мера.

Впрочем, многие забывают об опасности вируса. Об этом сегодня на первом в этом году заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом говорил и премьер-министр Михаил Мишустин. В праздники заметно вырос пассажиропоток в аэропортах, на вокзалах, многие встречались с друзьями, родственниками. Поэтому сейчас очень важно держать руку на пульсе и не допустить внезапного подъема заболеваемости.

"Это касается резерво-коечного фонда, препаратов для лечения людей - всё это должно быть в наличии. По всей стране продолжается вакцинация от коронавируса. Она шла и в нерабочие дни, в некоторых регионах уже приступили ко второму этапу. Постепенно расширяется список тех, у кого есть возможность сделать прививку", - заявил Мишустин.

Отработано до автоматизма: достать, разморозить, ввести. Вакцинация в госпиталях Центрального военного округа началась в декабре и здесь уже успели привить "Спутником -V" 10 тысяч человек. В первую очередь - военных медиков.

А вот в Москве с завтрашнего дня открыта вакцинация и для работников научной отрасли, турагентств и предприятий информтехнологий. Для этого в столице увеличивают количество прививочных пунктов до 100. Открывают дополнительные кабинеты и в Приморье.

"Когда мы все, в общем-то, окунулись в эту болезнь и знаем о ней достаточно долго… Вакцинация – это, пожалуй, единственный способ защитить себя от заболевания. Для каждого человека индивидуально. Это, конечно, добровольно, но мы должны понимать, что ответственность все равно лежит на нас", - говорит замглавного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Елена Пятырова.

Борьба с вирусом продолжается и за пределами прививочных кабинетов и ковид-центров. В Чеченской республике усиливают рейды, проверяют наличие масок. Пока учащиеся на каникулах, в некоторых регионах их продлили еще на неделю, в школах проходит дезинфекция. Несколько месяцев школьники Северной столицы видели друг друга лишь на экранах компьютеров. А теперь снова сели за парты.

— Мы хотим, чтоб дети в школу ходили. Потому что мы дома столько не дадим детям, сколько они получат в школе.

— Она должна общаться с девочками, с мальчиками, понимать, что такое дружба, взаимовыручка.

Конечно, строгие правила все еще остаются. На входе: термометрия, новый график питания, чтобы развести потоки, и дистанция в спортзале и столовой. Но ведь это мелочи. Главное, для общения теперь нет преграды в виде экрана мобильного телефона, от которого, кажется, сами дети за время обучения дома совсем устали.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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