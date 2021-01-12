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Врачи больницы Вересаева спасли москвичу жизнь

15:10
  • вторник
  • 12 января 2021

Мужчина поступил к медикам в тяжелом состоянии

Врачи больницы Вересаева успешно провели срочную операцию и спасли москвичу жизнь. Мужчина поступил  с диагнозом  тромбоз брюшного отдела аорты, в опасной стадии. Счёт шёл на минуты. Благодаря малоинвазивному вмешательству пациент восстановился буквально за несколько дней.

57-летнего москвича Сергея Ряшенцева врачи буквально вытащили с того света. В больницу имени Вересаева мужчина поступил в тяжелом состоянии. Он почти не мог ходить.

"Если быстро идти, я мог метров 500 пройти, и у меня начинали болеть икры, просто дубовые становиться", - сказал пациент Сергей Ряшенцев.

Причина - тромбоз брюшного отдела аорты. Самого крупного и важного сосуда. В результате нижняя часть тела практически лишилась нормального кровоснабжения.

"Риски могли бы возникнуть, если бы он не обратился за помощью. В таком случае развилась бы гангрена толстого кишечника и гангрена обеих конечностей. В таком случае, конечно, прогноз для выживаемости крайне низкий", - пояснил заведующий отделением, сердечно-сосудистый хирург Отделения сосудистой хирургии ГКБ имени Вересаева Феликс Хамитов.

Сергею назначили срочную операцию. Процедура эта малоинвазивная. Все манипуляции хирург проводит через небольшой разрез внизу живота - всего пять сантиметров. Благодаря этому соседние ткани не повреждаются. Пациент теряет мало крови. И быстро идет на поправку.

"На следующий день после операции пациент может вставать и себя обслуживать. Это позволяет избежать реанимации, ускорить реабилитации, выписку ускорить. Сегодня шестой день после операции, и он уже собирается домой. Как видите, сам ходит", - сказала доктор хирургического отделения ГКБ им. Вересаева Елена Кузубова.

Такие операции в столичной больнице имени Вересаева буквально поставлены на поток. Пандемия внесла лишь незначительные коррективы в плановую медицинскую помощь. Все пациенты и доктора перед операциями обязательно сдают тесты на ковид.

На шестой день после операции Сергей Ряшенцев готовится к выписке. Кровоснабжение нижней части тела полностью восстановлено. Теперь мужчина сможет не только гулять с любимым псом Джеком, но через некоторое время даже заняться бегом.

Юлия Стёпина, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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