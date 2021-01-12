Рабочему на гостинице "Пекин" вернули исторический вид

Рабочий больше не похож на питекантропа

На крышу гостиницы Пекин после реставрации вернули главную скульптуру. Ведь оказалось, что центральная фигура рабочего уже мало напоминает того советского труженика, которого когда-то создал архитектор.

На знаменитой башне гостиницы "Пекин" палатка вовсе не для туристов-экстремалов, а реставрационная. Здесь каменному рабочему возвращают его голову. А потерялась она из-за исторического конфуза, который заметили летом, когда на башне начались восстановительные работы.

"Одна из скульптур дошла до нас с искажением исторического облика - видимо, в ходе ремонтов, выполненных хозспособом в середине 90-х годов, исторический облик рабочего был искажен", - говорит руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

И это еще мягко сказано, что рабочий потерял лицо. Вместо него появилась грубая маска. Красивый юноша превратился в питекантропа - памятник срочно нуждался в архитектурной пластической операции.

"Обрушилась почти вся лицевая часть, до уха, и именно тут появились варварские докопмановки", - говорит скульптор-реставратор Дмитрий Левин.

Исчезнувшую голову восстанавливали очень кропотливо, для этого поднимали исторические чертежи и кинохронику. Робот-фрезеровщик по заданным параметрам сделал заготовку из пенопласта, а детали (лицо, волосы и мимика) были вылеплены вручную.

"У него был прищур и небольшая улыбка. Мы это сохранили и передали в той модели, которая была воссоздана", - говорит Левин.

В трехмерной модели точно воссозданы размеры головы и ее положение. С учетом того, что смотреть на рабочего будут только снизу, есть характерный наклон и немного изменена геометрия - увеличены лоб и прическа.

По трехмерной заготовке сняли форму и отлили в бетоне. Голова получилась увесистой - около 70 килограммов. Теперь она на своем месте - на плечах хозяина. Вся скульптура в тон фасада гостиницы - тепло-белого цвета. Теперь обновленный рабочий вместе с учительницей, защитником и колхозницей взирают на город с головокружительной высоты.

"В результате облик скульптуры сегодня полностью соответствует историческому, новая модель сделана ровно такой же, как она была в момент открытия в середине 50-х годов", - говорит Алексей Емельянов.

Гостиница "Пекин" была построена в 1956 году, как символ дружбы советского и китайского народов: с богатым декором, барельефом, скульптурами и часами. Все элементы также отреставрированы. А бывшее лицо рабочего, которое сняли до восстановительных работ, попало в музей департамента культурного наследия. Видимо, как исторический ляп. У него даже прозвище теперь есть - "русский Голем".

Наталья Тарасова, Марина Шишлакова, Арсений Калашников, Владимир Хуртин, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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