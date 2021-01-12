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Движение автомобилей временно ограничат на юго-западе Москвы

15:14
  • вторник
  • 12 января 2021

Для городского транспорта выделят дополнительную полосу из-за закрытия участка метро

На юго-западе Москвы ограничат движение транспорта с 21 января по 9 февраля. Там закроют участок Калужско-Рижской линии метро между станциями "Беляево" и "Новые Черёмушки", передает "ТВ Центр".

Чтобы справиться с потоком пассажиров, для городского транспорта выделят дополнительную полосу в районах Коньково, Тёплый стан и Ясенево. Правда, для такси проезд по ним будет запрещён. Для автомобилистов останется по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, на личном автотранспорте нельзя будет проехать и по некоторым соседним улицам. Подробная информация опубликована на Едином транспортном портале.

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