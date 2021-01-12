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Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок и сосен для животных

15:23
  • вторник
  • 12 января 2021

Акция продлится до 20 января

Московский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Нераспроданные хвойные деревья станут для обитателей  не только новой игрушкой, но и полезным лакомством. Винторогие козлы и дагестанские туры с удовольствием едят еловые ветки, богатые витаминами и аминокислотами.

Акция продлится до 20 января, передает "ТВ Центр". Важно, что деревья, которые украшали дома москвичей, приносить не нужно, ведь они для животных могут быть опасны, на них часто остаются украшения и искусственный снег.

"Это новые элементы. Животные также используют их как когтеточки и чесалки", - сказал заведующий отделом копытных Московского зоопарка Игорь Царев.

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