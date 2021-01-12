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Водитель самосвала не признал вину в смертельном ДТП с военными автобусами

14:58
  • вторник
  • 12 января 2021

В результате аварии в Подмосковье четыре человека погибли

Красногорский городской суд Подмосковья начинает избирать меру пресечения водителю грузовика, который накануне спровоцировал крупное ДТП с военной колонной на Новорижском шоссе. В результате аварии четыре человека погибли, более 40 получили травмы. Своей вины мужчина не признаёт, передает "ТВ Центр".

Подозреваемого уже доставили в Красногорский суд. Во время заседания 26-летнему водителю самосвала Ивану Гаврикову должна быть избрана мера пресечения. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Накануне на Новорижском шоссе произошла сильная авария. Многотонный грузовик протаранил четыре автобуса военной колонны. В результате ДТП погибли четыре солдата-срочника. Ещё 16 человек получили серьезные травмы. В Красногорском госпитале имени Вишневского врачи борются за их жизни. У них множественные переломы и травмы. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое.

Военные возвращались с полигона в Нахабино, где обучают водителей. На Новорижском шоссе головная машина колонны сломалась, и все автобусы прижались к обочине. В какой-то момент  в замыкающий колонну ПАЗ на полной скорости влетел грузовик, за рулем которого был Иван Гавриков. По его словам, он отвлёкся от дороги и не заметил остановившейся колонны. Автобус, который принял на себя удар, превратился в груду металла. Группа военных состояла из 127 человек, 123 из которых солдаты срочной службы и 4 офицера. На момент происшествия виновник ДТП был трезв.

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ДТП с военными автобусами в Подмосковье
ДТП с военными автобусами в Подмосковье
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