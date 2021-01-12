Машинист метро спас упавшего на рельсы мальчика

Ребенок не пострадал

В московском метро спасли девятилетнего мальчика из-под колес поезда. Все произошло на станции "Бабушкинская". Ребенок стоял у края платформы и, засмотревшись в смартфон, потерял равновесие. Он упал на рельсы прямо перед пребывающим составом.

Машинист успел затормозить, а школьник спрятался в нише контактного рельса. Подачу тока сразу отключили, и машинист вместе с полицейским достали мальчика. Ребенок не пострадал, а тех, кто его спас, ждет награда, передает "ТВ Центр".

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