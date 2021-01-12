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Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с COVID-19

13:36
  • вторник
  • 12 января 2021

За время новогодних праздников дефицита коек не возникло

Лечение от коронавирусной инфекции в российских больницах сейчас проходят около 215 тысяч пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, которого цитирует ТАСС. На амбулаторном лечении значатся 870 тысяч человек.

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Глава Минздрава добавил, что за время новогодних праздников ситуация с заболеваемостью COVID-19 находилась под контролем, дефицита коек не было.

"На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны", - уточнил министр, подчеркнув при этом, что во время длинных выходных россияне получали медицинскую помощь в полном объеме.

В самом начале года Мурашко сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 800 тысяч россиян. В регионы при этом доставили более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал укол, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

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