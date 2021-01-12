Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с COVID-19

За время новогодних праздников дефицита коек не возникло

Лечение от коронавирусной инфекции в российских больницах сейчас проходят около 215 тысяч пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, которого цитирует ТАСС. На амбулаторном лечении значатся 870 тысяч человек.

Глава Минздрава добавил, что за время новогодних праздников ситуация с заболеваемостью COVID-19 находилась под контролем, дефицита коек не было.

"На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны", - уточнил министр, подчеркнув при этом, что во время длинных выходных россияне получали медицинскую помощь в полном объеме.

В самом начале года Мурашко сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 800 тысяч россиян. В регионы при этом доставили более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал укол, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"