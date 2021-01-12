ТЦ "Хорошо" в Москве грозит крупный штраф за отсутствие масок у посетителей

Администрация торгового комплекса может потерять 300 тысяч рублей

Инспекторы ОАТИ проверили соблюдение санитарных требований в ресторанах на юго-востоке Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Заведения на Братиславской улице и улице Юных Ленинцев оказались закрыты уже в 11 вечера, поэтому санкции к ним применяться не будут. А вот к владельцам торгового центра "Хорошо" вопросы есть. Там сотрудники комплекса и покупатели не носили маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию.

"Администрация торгового центра "Хорошо" будет приглашена в инспекцию для составления административного протокола, штраф за который предусмотрен до 300 тысяч рублей", - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы Ян Поповский.

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