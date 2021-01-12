Путин рассказал Кравцову о жалобах классных руководителей

Учителям не выплачивают деньги за воспитательную работу

Система образования справляется с вызовами, связанными с пандемией. Об этом доложил Владимиру Путину министр просвещения Сергей Кравцов. Встреча прошла в Кремле.

Сейчас обучение в большинстве школ идёт в очном формате. На дистанционный в случае необходимости переходят отдельные заведения. В ближайшие четыре года в стране возведут ещё две тысячи школ в рамках масштабного проекта по их строительству. Создана и успешно работает цифровая образовательная среда. В её основе - российское программное обеспечение, которое позволяет не зависеть от зарубежных аналогов. Отдельно президент остановился на вопросе выплат учителям, передает "ТВ Центр".

В.Путин: В ходе большой пресс-конференции с элементами "Прямой линии" поступали вопросы о выплате денег за классное руководство. Я читал, некоторые Ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги не выплачивают.

С.Кравцов: Этот вопрос находится на постоянном контроле. 810 тысяч классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают. Они отдельной строкой выделены. Мы контролируем этот вопрос с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой.

В.Путин: Но за классное руководство платят только в общеобразовательных школах?

С.Кравцов: Да, только в общеобразовательных школах. Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в правительстве решаем. Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем.

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