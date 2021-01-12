"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях

Премьера фильма в России состоится на этой неделе

Фильм "Чудо-женщина 1984" номинировали на "Оскар" сразу во всех возможных категориях, в том числе "Лучшая картина" и "Лучшая женская роль".

Премьера нового фильма состоялась в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Российские зрители смогут увидеть картину с 14 января. При этом отзывы посмотревших новую "Чудо-женщину" весьма противоречивые.

Шанс получить престижную премию выпал не только исполнительнице главной роли Галь Гадот, но также продюсерам картины Деборе и Заку Снайдерам, режиссеру Пати Дженкинс, сценаристам Джеффу Джонсу и Дэйву Каллахэму, актрисам Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актерам Крису Пайну и Педро Паскалю. Также "Оскар" может достаться художнику по костюмам Линди Хемминг, композитору Хансу Циммеру, оператору Мэттью Дженсену и другим участникам съемочной группы, передает Сomic Book.

Первым обладателем "Оскара" из мира комиксов DC стал "Джокер", который из 11 номинаций собрал две награды в прошлом году. "Лучшим актером" признали Хоакина Феникса, а "лучшим композитором" – Хильдур Гуднадоуттир.

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