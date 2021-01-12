Рудковская рассказала о первой встрече с Плющенко

Будущие супруги познакомились за пределами России

Яна Рудковская рассказала, как впервые встретилась со своим мужем Евгением Плющенко. Знакомство продюсера и фигуриста произошло 12 января 2007 года в Лондоне.

По словам Рудковской, Плющенко демонстрировал номер для сочинских Олимпийских игр на фестивале, в котором принимал участие певец Дима Билан.

"12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале "Русская зима" заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима выступал там", - поделилась продюсер в Сети.

Она прикрепила к записи первую совместную фотографию с Плющенко, которая была сделана спустя 15 минут после знакомства. "Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты", - добавила Рудковская.

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