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Театр имени Пушкина поддержал идею "Геликон-оперы" открыть пункт вакцинации

14:57
  • вторник
  • 12 января 2021

Ранее с таким предложением выступили в "Геликон-опере" и Михайловском театре

В Московском драматическом театре имени Пушкина поддерживают инициативу размещения в культурных учреждениях пунктов вакцинации от COVID-19, заявил худрук театра Евгений Писарев.
Худрук "Геликон-Оперы" предложил открыть в театре пункт вакцинации

"Так хочется вернуться к нормальной жизни, перестать бояться за своих близких, за сотрудников, за зрителей. Если не сможем сделать то же самое в Театре Пушкина, пойдем вакцинироваться по соседству в Helikon", - написал он в Сети.

Ранее петербургский Михайловский театр и московский театр "Геликон-опера" уже заявили о готовности разместить в своих стенах мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

Худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман заявил, что уже сделал прививку от коронавируса, как и многие его коллеги.

"Так как наш театр сейчас работает на 25% вместимости зала, мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку. Может, он бы мог работать и днем, не только в вечернее время, и тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей", - отметил Бертман.

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