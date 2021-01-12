Депутат МГД Гусева: С 1 января начали действовать меры соцподдержки для "детей войны"

Это дань уважения тем, "чье детство было искалечено войной"

С 1 января 2021 года вступили в силу поправки к городскому закону №70 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы". Благодаря нововведению в законе появилась категория граждан "дети войны" и был определен перечень мер их социальной поддержки, рассказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

"Приняв поправку к 70-му закону Москвы, мы отдали дань уважения тем людям, чье детство было искалечено войной. Теперь категория "дети войны" прописана в главном социальном законе города, также там определен и обозначен перечень мер социальной поддержки этой категории граждан", - заявила она.

Гусева подчеркнула, что речь в первую очередь идет о ежемесячных выплатах за счет средств бюджета Москвы. Также помимо денежных выплат для "детей войны" законом устанавливаются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

Парламентарий добавила, что на сегодняшний день в столице проживает более 70 тысяч граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Большинство из них уже является получателями пакета мер социальной поддержки. Для тех, кто по каким-либо причинам не получает пособия и льготы, устанавливается ежемесячная городская денежная выплата и определяется ранее упомянутый перечень льгот.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"