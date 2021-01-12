Стало известно, когда россияне смогут попасть на курорты Египта

Сначала должны снять ограничения

Появилась приблизительная информация, когда российские туристы смогут отправиться в Египет. Туроператорам и авиаперевозчикам необходимо порядка 3-4 недель, чтобы запустить первые рейсы к Красному морю. Однако эта процедура начнется, когда объявят дату начала авиационного сообщения с курортами, а также снимут существующие ограничения.

"Там есть определенные требования по соблюдению норм безопасности, связанные с COVID-19, но они не сильно ограничивают возможности гостей", - сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. Позже были восстановлены регулярные рейсы в Каир, однако курорты Красного моря по-прежнему закрыты для чартеров из нашей страны.

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