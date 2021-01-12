Принц Чарльз занял очередь на вакцинацию от COVID-19

Наследник британского престола уже переболел коронавирусом

Принц Чарльз оказался слишком молод для того, чтобы немедленно получить прививку от COVID-19. Наследник британского престола занял очередь на вакцинацию: сейчас в королевстве прививают людей старше 80 лет, а принцу едва исполнилось 72 года.

"Да, я безусловно это сделаю. Это представляется мне совершенно необходимым… Вакцинация исключительно важна, поскольку дает нам возможность выйти из всей этой ситуации. Без вакцин это было бы крайне сложно сделать ", - заявил принц в интервью телеканалу CNN.

Программа вакцинации от коронавируса в Великобритании началась 8 декабря. Первую дозу вакцины уже получили больше 2,2 миллиона человек. В их числе и родители принца Чарльза - королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип, им сделали прививку 9 января. Они получили вакцину в Виндзорском замке, где королевская чета находится с начала ноября, напоминает ТАСС.

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