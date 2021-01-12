В Pfizer отказались продавать вакцину российским компаниям и частным лицам

Соглашение о поставке должно быть заключено на государственном уровне

В компании Pfizer заявили, что не станут поставлять в Россию в 2021 году вакцину от коронавирусной инфекции по запросам частных лиц и компаний.

В пресс-службе Pfizer отметили, что поставка препарата в другие государства будет осуществляться только на уровне соглашений между странами, передает РБК.

"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", - подчеркнули в компании.

При этом в Pfizer намерены тесно сотрудничать с властями других стран и международными организациями, чтобы поставить вакцину "так быстро, как это возможно сделать".

Вакцина от коронавируса BNT162b2, созданная американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

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