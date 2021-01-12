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Решетова показала шикарный букет от тайного поклонника

16:01
  • вторник
  • 12 января 2021

Девушке подарили тысячу роз

Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова похвасталась подписчикам подарком от тайного поклонника – букетом из тысячи роз.

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Ранее девушке уже присылали подобный сюрприз из роз алого цвета. Теперь же модель получила букет из роз желтого, алого и розового цветов.

"Еще один", - кратко подписала ролик модель.

Решетова не стала раскрывать имя тайного воздыхателя, несмотря на то, что регулярно намекает в Сети на появление в своей жизни мужчины. При этом многие поклонники модели полагают, что на самом деле возлюбленным девушки до сих пор остается Тимати, а их расставание было фиктивным из-за участия рэпера в шоу "Холостяк".

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