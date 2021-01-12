Эрдоган предложил ЕС принять в союз Турцию вместо вышедшей Великобритании

По мнению турецкого президента, это заполнит образовавшийся пробел

Пробел, который образовался в европейском союзе после выхода из его состава Великобритании, может заполнить Турция, считает Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий президент озвучил свое предложение в Анкаре, выступая перед послами европейских стран.

"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", - заявил Эрдоган.

В Турции в последнее время снова заговорили о необходимости вступления в Европейский союз. Эрдоган в конце прошлого года призвал Брюссель сдержать обещания о полноценном членстве республики в сообществе. Он также заявил, что Анкара полна решимости к евроинтеграции и стремится строить свое будущее с Европой.

В своей речи перед послами Эрдоган также заявил, что Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния. Президент Турции выразил надежду, что запланированные переговоры с Грецией ознаменуют "новую эру" в отношениях между Анкарой и Афинами, передает ТАСС.

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