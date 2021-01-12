После трагедии в Екатеринбурге россиянам напомнили, как вести себя при пожаре

Нужно затыкать щели мокрыми тряпками

В Екатеринбурге 8 человек, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в жилой многоэтажке. С ожогами и отравлением угарным газом госпитализирован подросток. Остальных людей из подъезда спасатели успели эвакуировать. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Согласно предварительной версии, пожар мог вспыхнуть по вине жильцов сгоревшей квартиры.

Сейчас, когда работа пожарных завершена и жители дома номер семь по Рассветной улице Екатеринбурга могут вернуться в свои квартиры, они вспоминают, что многие проснулись буквально случайно. Возможно, это и спасло их от смерти.

Горела квартира этажом ниже. Первый сигнал в МЧС поступил около трёх часов ночи по местному времени. Как потом расскажут пожарные, площадь возгорания была порядка 30 квадратных метров, а вот дыма была много, и он очень быстро распространялся по лестнице и вентиляционным шахтам.

Жертвами этого пожара стали восемь человек. Среди них женщина - собственница квартиры, где возникло возгорание. Её сожитель и два их гостя. Сын хозяйки - школьник, выжил. Госпитализирован с отравлением угарным газом.

Ещё четверо погибших - это жители верхних этажей. Они отравились угарным газом. Двое жили на пятом, и мама с семилетней дочкой на девятом. Женщина буквально за пять часов до трагедии разместила на своей странице в интернете фотографию пожарной машины.

Пожар был локализован менее чем за час. Распространение огня допущено не было. Пока одни расчёты занимались именно тушением, другие - выводили людей, обеспечивая их дыхательными масками. Спасатели напоминают: правила поведения при пожарах - они жизненно важны.

"На любом уроке ОБЖ нам с детства в школах твердят, что нужно затыкать щели мокрыми тряпками. Открыть окна, просить о помощи. Чтобы люди, проходящие мимо, смогли отреагировать, даже если пожар происходит с другой стороны дома. Мы забываем элементарные вещи, которые могли бы послужить более быстрому реагированию специальных служб", - сообщил директор центра по поддержке добровольцев в сфере безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области Ильяс Тлеубаев.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнём. В сгоревшей квартире возле кровати было обнаружено много окурков. Также в екатеринбургской полиции сообщили, что квартира из-за долга по коммунальным платежам в 300 тысяч рублей была отключена от электроснабжения и жильцы, возможно, могли пользоваться свечками, а для приготовления еды - газовыми плитками.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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